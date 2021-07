Großer Polizeieinsatz an Dr.-Theo-Schöller-Schule in Nürnberg

Im Bereich der Fleischmannstraße : Passantin hatte Jugendliche mit Waffe gemeldet

: Passantin hatte Aktuelle Suchaktion in Schulgebäude : Spezialeinsatzkräfte sind im Einsatz

: sind im Einsatz Polizei: "Die Lage vor Ort ist ruhig"

Am Freitagvormittag (23. Juli 2021) findet ein großer Polizeieinsatz an einer Schule in Nürnberg statt. Eine Zeugin hatte zwei Jugendliche mit einer mutmaßlichen Waffe gemeldet.

Update vom 23.07.2021, 11.31 Uhr: Polizei mit "eindringlicher Bitte" an Eltern

Aktuell läuft eine große Suchaktion in der Dr.-Theo-Schöller-Schule. Alle Schüler verbleiben im Schulgebäude, auch diejenigen, die jetzt Schulschluss haben, erläutert die Polizei.

Die Polizei wendet sich mit einer eindringlichen Bitte an die Eltern. "Bitte kommen Sie nicht direkt zum Schulgebäude!" Für die Eltern wurde eine Sammelstelle eingerichtet. Sie werden gebeten, den Parkplatz am Westbad (Wiesentalstraße 41, 90419 Nürnberg) anzufahren.

Update vom 23.07.2021, 11.12 Uhr: Großaufgebot sucht Schulgebäude ab - Kinder in Klassenzimmern

Wie die Polizei Mittelfranken inFranken.de mitteilt, ging gegen 9.45 Uhr eine besorgniserregende Meldung ein. Eine Person soll zwei Jugendliche gesehen haben, die mit einer Waffe hantiert haben und dann ein Schulgelände in Nürnberg im Bereich der Fleischmannstraße betreten haben sollen. Nach diesem Hinweis leitete die Polizei einen Großeinsatz ein.

Die betroffene Schule wurde abgesperrt, das Gebäude allerdings nicht evakuiert. Die Schüler befinden sich aktuell in den Klassenzimmern, erklärt ein Polizeisprecher gegenüber inFranken.de. Ein Großaufgebot sucht das Gebäude ab. "Wir sind mit Spezialeinsatzkräften vor Ort", erklärt die Polizei. "Die Lage vor Ort ist ruhig."

Im Umfeld der Dr.-Theo-Schöller-Schule kommt es zu Verkehrssperren. "Bitte umfahren Sie den Bereich großräumig", bittet die Polizei.

Erstmeldung vom 23.07.2021, 10.53 Uhr: Großer Polizeieinsatz in Nürnberg

Großeinsatz in Nürnberg: In der Fleischmannstraße in Nürnberg läuft am Freitagvormittag (23. Juli 2021) ein großer Einsatz, berichtet die Polizei. "Die Eltern der Schüler werden gebeten, nicht direkt zur Schule zu kommen. Ein Ansprechpartner für die Eltern steht am Parkplatz des Westbades (Wiesentalstraße 41, 90419 Nürnberg)."

Die Polizei ist mit "zahlreichen Kräften vor Ort". "Bitte meiden Sie den Bereich", bittet die Polizei. "Wir berichten weiter."