Abschleppaktion in Nürnberg: Am Dienstag (09. Februar 2021) schleppte der Servicebetrieb Öffentlicher Raum (Sör) Nürnberg in der Maibachstraße vier Autos und einen Anhänger ab. Die Polizei hatte die betroffenen Fahrzeuge zuvor markiert. Die Aktion, an der Polizei und Sör beteiligt waren, dauerte etwa zwei Stunden.

Laut Polizeipräsidium Mittelfranken passiert es immer wieder, dass im Umfeld von Gebrauchtwagenhändlern und Automeilen stillgelegte Autos parken - und zwar ohne oder mit abgelaufenem Kennzeichen. So auch in der Nürnberger Maibachstraße.

Aktion in Nürnberg dauert zwei Stunden: Autos wurden im Vorfeld überprüft

Vier Autos und einen Anhänger schleppte der Sör Nürnberg dort in einer zweistündigen Aktion ab. Die Polizei hatte die Autos im Vorfeld überprüft, mit dem sogenannten "Roten Punkt" versehen und anschließend die Stadt informiert. Diesen roten Punkt bekommen Fahrzeuge, die auf öffentlichen Verkehrsflächen geparkt sind, aber nicht mehr zugelassen oder fahrtüchtig sind. Der Punkt fordert den Besitzer auf, das Auto innerhalb einer Frist zu entfernen, ansonsten wird es abgeschleppt.

Auch ein Lkw ohne Nummernschild sollte noch abgeschleppt werden. Laut André Winkel, Pressesprecher des Sör, sei hier der Besitzer aber noch rechtzeitig aufgetaucht und habe die Abschlepprechnung akzeptiert. Für die Anfahrt des Abschleppfahrzeugs muss er trotzdem aufkommen.

Die abgeschleppten Autos werden jetzt auf einem Parkplatz beim Abschleppunternehmen zwischengelagert. Die Besitzer haben die Möglichkeit ihre Autos innerhalb einer Frist und gegen Bezahlung auszulösen. Ansonsten werden sie versteigert oder ausgeschlachtet.

Ein weiterer Polizeieinsatz in Nürnberg: Am Sonntagabend ist ein Streit so sehr außer Kontrolle geraten, dass ein 38-Jähriger einen Stuhl und einen Drucker aus dem dritten Obergeschoss eines Hauses auf die Straße warf