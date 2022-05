Nürnberg vor 13 Minuten

Nürnberger Bad

"Mehr als nur klatschen": Nürnberg schenkt Pflegekräften einen Gratis-Badetag

In Nürnberg erhalten Pflegekräfte am 20. Mai 2022 einen Gratistag im Stadionbad. Einzige Bedingung hierfür ist eine Anmeldung per E-Mail.