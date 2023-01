Nürnberg vor 1 Stunde

Räuberische Erpressung

Nürnberg: Gleich zwei Taxifahrer von Fahrgästen angegriffen

Gleich zweimal sind am Wochenende in Nürnberg Taxifahrer Opfer von Attacken durch Fahrgäste geworden. In beiden Fällen wurden die Täter*innen geschnappt.