Mit dem "Glasgow Weekend" möchte das Amt für Internationale Beziehungen der Stadt Nürnberg ein neues erfolgreiches Partnerschaftsjahr zwischen Nürnberg und Glasgow einleiten. Vom 13. bis 15. Januar 2023 ist es wieder soweit, berichtet die Stadt Nürnberg.

Beim schottischen Tanzabend "Ceilidh" (gesprochen "kei-li") im Großen Saal im Gemeinschaftshaus Langwasser spielt ab 20 Uhr die "Original Caulbums Ceilidh Band" aus Nürnbergs Partnerstadt Glasgow schottische Tanzmusik mit Dudelsack, Akkordeon, Geige, Gitarre und Gesang und führt zusammen mit der Tänzerin und Choreographin Susanna Curtis und Tanzpartner Marco Drey in die einfachen Schrittfolgen der schottischen Volkstänze ein.

Das weltweit gefeierte "Burns Supper", im Gedenken an das Leben und Werk des schottischen Nationaldichters Robert Burns, ist auch in Nürnberg eines der Highlights der seit 1985 bestehenden Städtepartnerschaft mit dem schottischen Glasgow. Vertreterinnen und Vertreter beider Städte feiern dabei seit 30 Jahren ihre enge Partnerschaft. Wer am "Burns Supper" teilnehmen will, wird darum gebeten, sich bis Donnerstag (12. Januar 2023) unter der Telefonnummer 09 11 / 2 31-50 46 oder 01 51 / 500 46 723 oder per E-Mail an christina.plewinski@stadt.nuernberg.de anzumelden.

Beim "Burns Supper" kann man ein Vier-Gänge-Menü mit dem Nationalgericht Haggis und Single Malt Whisky für den guten Zweck genießen. Mit dem Erlös des Burns Supper 2023 werde ein Bildungsprojekt zu alternativer Jugend- und Familienhilfe speziell für Frauen aus Govan, Glasgow und Nürnberg gefördert.

