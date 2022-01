Das Memorium Nürnberger Prozesse präsentiert vom 21. Januar bis 17. Februar 2022 die kleine Wechselausstellung „Gesprayt! Ein Schulprojekt zum 75. Jahrestag der Nürnberger Prozesse“ im Cube 600, Fürther Straße 104. Sie zeigt sehr unterschiedliche Graffitis zur Bedeutung und Nachwirkung der Nürnberger Prozesse sowie eine kurze Filmdokumentation mit Interviews zum Projekt und seiner Entstehung. „Gesprayt!“ ist eine Kooperation des Memoriums mit dem Graffiti-Künstler Carlos Lorente und der Scharrer-Mittelschule in Nürnberg, wie die Stadt Nürnberg erklärt. Geöffnet hat die Ausstellung täglich von 10 bis 18 Uhr, dienstags ist geschlossen.

Welche Bedeutung für die Gesellschaft hat die Aufarbeitung von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit durch ein Gerichtsverfahren? Warum beschäftigt man sich heute noch mit Verbrechen, die Jahrzehnte zurückliegen? Im Jahr 2020 haben sich Schülerinnen und Schüler der Scharrer-Mittelschule genau diese Fragen gestellt und überlegt, wie aktuell die Nürnberger Prozesse 75 Jahre nach ihrer Eröffnung sind. In einem zweitägigen Workshop mit Carlos Lorente von der Graffiti-Akademie Style Scouts wurden die gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen in Graffitis „übersetzt“ und auf Leinwände gesprüht.

Die entstandenen Kunstwerke sind mit ihrer Thematisierung von Krieg, Gewalt und Justiz eindrucksvoll und bleiben so im Gedächtnis haften. Für das Projekt wurde die Scharrer Mittelschule im Wettbewerb „Erinnerungszeichen“ 2020/2021 des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus in der Rubrik „Mittelschulen“ mit dem 1. Hauptpreis ausgezeichnet. Weitere Informationen zum Projekt gibt es online unter www.75jahre-nuernberger-prozesse.de/diskutieren/gesprayt.

In einem zweiten Raum des Cube 600 sind vor dem Hintergrund des 77. Jahrestags der Zerstörung Nürnbergs außerdem sechs Farbfotografien des sowjetischen Fotografen Nikolai Petrow (1892-1959) zu sehen. Petrow hielt nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs die zerstörte Stadt in mehreren Farbaufnahmen fest. In diesem Raum erzählen mehrere Fotografien und Ausstellungstafeln zudem die Geschichte des Cube 600 – „Vom Panzerparkplatz zur Ausstellungshalle“.

Vor Ort gelten stets die aktuellen bayerischen Corona-Bestimmungen, verbindlich sind derzeit der 2Gplus-Grundsatz, das Tragen einer FFP2-Maske sowie ein Mindestabstand von 1,5 Metern.