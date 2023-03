Die Generalkonsulin des Staates Israel in Süddeutschland, Carmela Shamir, ist am Dienstag, 14. März 2023, zu Gast in Nürnberg und wird sich in das Gästebuch der Stadt eintragen. Das berichtet die Stadt Nürnberg in einer Presseeinladung.

Oberbürgermeister Marcus König empfängt die Generalkonsulin am Dienstag, 14. März 2023, um 15.30 Uhr im Bürgermeisterzimmer, Rathaus Fünferplatz 2, 2. Stock, Zimmer 205.