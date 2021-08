Nürnberg: Gasleitung beschädigt - Evakuierungen in der Innenstadt. In der Nürnberger Innenstadt wurde am Mittwochmorgen eine Gasleitung beschädigt. Wie die Polizei Mittelfranken bei Twitter mitteilt, ereignete sich der Vorfall bei Bauarbeiten am Bauhof nahe dem Hauptbahnhof.

Die angrenzenden Gebäude würden vorsorglich geräumt, schreibt die Polizei. Auch die Feuerwehr sei vor Ort.

Die Einsatzkräfte bittet die Bevölkerung außerdem, den Bereich zu meiden.

Hinweis: Dies ist eine Erstmeldung. Weitere Informationen folgen in Kürze. Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.