Die N-Ergie mit Sitz in Nürnberg gibt die gesetzlich festgelegte Gasumlage in Höhe von 2,419 Cent pro Kilowattstunde netto an die Kundschaft weiter. Das hat der Energieversorger jetzt bekannt gegeben.

Die Erdgaspreise steigen demnach bereits zum 1. Oktober 2022 massiv an. Während der Grundpreis unverändert bleibe, koste die Kilowattstunde inklusive der Mehrwertsteuer damit brutto 2,88 Cent mehr. Je nach Erdgasprodukt und -verbrauch entspreche dies einer Preissteigerung von durchschnittlich rund 28 Prozent für Privathaushalte, heißt es.

Nürnberger N-Ergie erhöht Gaspreise massiv - weitere Steigerungen wahrscheinlich

Die Umlage war durch die Bundesregierung beschlossen worden und soll dazu beitragen, die Versorgung mit Erdgas zu sichern. "Sie ist Ausdruck der aktuellen politischen Lage, die schwerwiegende Auswirkungen auf den Energiemarkt hat: Nicht mehr geliefertes Erdgas aus Russland muss von den Gasimporteuren zu stark erhöhten Preisen anderweitig beschafft werden, um bestehende Lieferverträge mit Energieversorgern wie der N-Ergie erfüllen zu können", erklärt der Regionalversorger.

Diese "erheblichen Mehrkosten für die Importeure" würden in Form der Umlage auf die Erdgaskundschaft verteilt. "Unabhängig davon sind an den Energiemärkten auch die Beschaffungspreise für Versorger zuletzt stetig angestiegen. Es ist daher nicht auszuschließen, dass auch diese Mehrkosten zu einem späteren Zeitpunkt weitergegeben werden müssen", heißt es aus Nürnberg.

Über die Preisänderungen beim Erdgas informiere man die Kundschaft unter anderem in einem persönlichen Anschreiben. Der Nürnberger Versorger sei "sich darüber bewusst, dass die gestiegenen Energiepreise eine enorme Belastung bedeuten. Um die höheren Kosten etwas abzufedern, ist Energie einzusparen das wirksamste Mittel", heißt es in der Mitteilung.

Der Geschäftsführer eines Nürnberger Traditionsbetriebs übt im Zuge der Energiekrise indessen scharfe Kritik. "Der Sand muss aus dem Getriebe der Behörden heraus", fordert er. Die Bürokratie vergleicht er mit einem "Krebsgeschwür".

Wie ihr am besten Strom und Gas sparen könnt, lest ihr hier in unserem Ratgebertext.