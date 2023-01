Gamestop soll Filialen in Nürnberg schließen - Fachportal berichtet vom Aus etlicher Standorte

Die US-amerikanische Einzelhandelskette Gamestop erwägt anscheinend, in ganz Deutschland zahlreiche ihrer Filialen zu schließen. Medienberichten zufolge stehen bundesweit etliche Standorte vor dem Aus. Auch in Franken sind demnach erneut Ladenschließungen vorgesehen.

Gamestop zählt zu den wichtigsten Vertriebskanälen von Videospiel- und Konsolenherstellern wie Nintendo oder Sony Playstation. Die bekannte Videospiel-Kette gelangte in der jüngeren Vergangenheit mehrfach in die Schlagzeilen. Teilweise beschäftigt das Unternehmen bis heute die Finanzwelt.

In Zusammenhang mit folgenschweren Turbulenzen auf dem Aktienmarkt sorgte Gamestop im Jahr 2021 weltweit für Aufsehen. Im Vorfeld hatten sich Hobby-Anleger über die Online-Plattform Reddit gegen professionelle Investoren verbündet. Letztere hatten auf eine Pleite von Gamestop gesetzt - die durch das gemeinsame Handeln der Hunderttausenden von Kleinanlegern allerdings verhindert wurde.

Für wirtschaftliche Einschnitte sorgte in den vergangenen Jahren zudem die Corona-Pandemie, als es in vielen Ländern zu teils wochenlangen Lockdowns gekommen war. Die zunehmende Konkurrenz durch den Online-Handel stellt für Gamestop eine zusätzliche Belastungsprobe dar. Nicht zuletzt aus diesem Grund setzt der Gaming-Spezialist inzwischen verstärkt auf den Bereich E-Commerce - mit weitreichenden Konsequenzen für das stationäre Geschäft.

Nürnberg: Gamestop-Filialen in Mercado und Frankencenter anscheinend von Schließungen betroffen

In den vergangenen beiden Jahren kam es weltweit zu Hunderten von Ladenschließungen. So war Mitte September 2022 auch für die Gamestop-Filiale in den Erlanger Arcaden Schluss - nach insgesamt 15 Jahren. Das Videospiel-Fachgeschäft war seit der Eröffnung des Einkaufszentrums im Jahr 2007 vor Ort vertreten. "Wir waren seit Anfang dabei", berichtete Filialleiter Thore Steidl inFranken.de seinerzeit wenige Tage vor der Schließung. In Oberfranken kam es im vergangenen Jahr außerdem zum Aus der Läden in Bayreuth und Kulmbach.

Laut dem Fachportal "Games Wirtschaft" sollen 2023 nun auch die beiden Nürnberger Gamestop-Standorte im Einkaufszentrum Mercado und im Frankencenter dauerhaft zumachen. Das Portal kündigt deutschlandweit die Schließung von fast 80 Filialen der bislang weitverbreiteten und durchaus beliebten Einzelhandelskette an.

Vonseiten des Unternehmens gibt es diesbezüglich indes weder eine Bestätigung noch ein Dementi. Eine entsprechende Anfrage von inFranken.de an die deutsche Tochtergesellschaft von Gamestop blieb bislang unbeantwortet. Laut der zuständigen Kommunikationsagentur der Firma will sich Gamestop aktuell nicht zu dem Thema äußern.