Am Mittwoch (31. August 2022) ist es im Nürnberger Stadtteil Maxfeld zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Das berichtet das Polizeipräsidium Mittelfranken am Donnerstag (01. September 2022). Gegen 11.20 Uhr lud der Fahrer eines Gabelstaplers auf dem Parkplatz des Getränkemarktes in der Rollnerstraße Getränke auf.

Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 87-jährigen Mann, der mit seinem Rollator über den Parkplatz ging. Der Fahrer des Gabelstaplers fuhr dem Mann über den Fuß, sodass dieser stürzte. Der 87-Jährige wurde noch mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, erlag dort allerdings seinen schweren Verletzungen. Die Verkehrspolizei übernahm die polizeilichen Maßnahmen an der Unfallstelle und leitete gegen den Fahrer des Gabelstaplers ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Tötung ein.

