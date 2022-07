Nach ersten Erkenntnissen befuhren in Nürnberg in der Nacht auf Sonntag (24.07.2022) gegen 0.55 Uhr zwei Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit die Steinbühler Straße in Richtung Frauentorgraben, berichtet das Polizeipräsidium Mittelfranken.

Kurz nach der Einmündung zur Camerariusstraße verlor der Fahrer des auf der rechten Fahrspur fahrenden schwarzen Audis die Kontrolle über sein Fahrzeug und erfasste einen auf dem Gehweg laufenden 31-jährigen Mann. Dieser erlitt hierdurch so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Update vom 25.07.2022: Fahrer (23) stellt sich am Sonntagabend

Am späten Sonntagabend (24. Juli 2022) stellte sich ein 23-jähriger Mann bei der Nürnberger Dienststelle, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken am Montag (25. Juli 2022) berichtet. Er gab an, der Fahrer des unfallverursachenden Wagens gewesen zu sein. In diesem Zusammenhang konnte auch das entsprechende Auto sichergestellt werden.

Nun dauern die Ermittlungen zu Klärung des Unfallgeschehens an. Der 23-Jährige befindet sich derzeit in Gewahrsam.

Im weiteren Verlauf soll entschieden werden, ob Haftantrag gegen ihn gestellt wird.

Erstmeldung vom 24.07. 2022: Autofahrer tötet Fußgänger in Nürnberg - Polizei sucht nach Unfallzeugen

Der Unfallverursacher flüchtete anschließend in Richtung Frauentorgraben. Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte leitete umgehend Fahndungsmaßnahmen nach dem Wagen ein, welche weiterhin andauern.

Erste Ermittlungen der Nürnberger Verkehrspolizei deuten darauf hin, dass es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen schwarzen Audi A7 Sportback gehandelt haben dürfte. Das gesuchte Fahrzeug dürfte zudem aufgrund des Unfallhergangs starke Beschädigungen im vorderen rechten Bereich, sowie am rechten Seitenspiegel aufweisen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger zur Klärung des Unfallhergangs hinzugezogen, heißt es weiter. Neben den Polizeikräften, der Feuerwehr und den Rettungskräften war außerdem ein Kriseninterventionsteam eingesetzt, das sich um die Betreuung der Unfallzeugen kümmerte. Die Steinbühler Straße war zur Unfallaufnahme und Spurensicherung bis um 6.15 Uhr in Richtung Frauentorgraben gesperrt.

Die Nürnberger Verkehrspolizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zu dem gesuchten schwarzen Audi A7 Sportback machen können, sich unter der Rufnummer 0911 6583-1530 zu melden.

Vorschaubild: © Symbolfoto: vbaleha/Adobe Stock