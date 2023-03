Inmitten des Restaurant-Teams der "Brasserie Nitz" in Nürnberg strahlt der ehemalige Fußballspieler von Weltrang David Beckham. Am Mittwochabend (22. März 2023) habe er dort zu Abend gegessen, wie das Restaurant bei Instagram mitteilt.

Genau vor einem Jahr besuchte Beckham ebenfalls Franken - genauer Herzogenaurach. Er ließ sich damals vor der Adidas-Zentrale ablichten. Der Grund für den aktuellen Besuch liegt also zumindest nahe.

David Beckham erneut in Franken - Liefen Kampagnen-Gespräche mit Adidas? Nürnberger Restaurant schweigt

Auch wenn sich die "Brasserie Nitz" nicht über die Hintergründe des Besuchs äußern will, wie es gegenüber inFranken.de heißt, gibt es freilich eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der gebürtige Engländer wegen einer Kooperation mit Adidas in Franken war.

Er trägt selbst Mode der Marke, hat bereits eigene Adidas-Schuhe designt und an verschiedenen Kampagnen teilgenommen. Es könnte gut sein, dass jetzt neue Besprechungen mit dem Sportartikelhersteller liefen - klar ist das aber nicht.

Anders als im letzten Jahr lässt er seine Community diesmal nicht teilhaben. Am Dienstagabend (21. März 2023) zeigte sich der 47-Jährige auf seinem Instagram-Kanal mit dem Rapper Snoop Dogg. "The Man was back in town last night", ist der Titel - gemeint ist London, wo der Musiker ein Konzert gab.