Halskettendiebstähle in Nürnberg und Fürth häufen sich: Polizei sucht Zeugen. Am Freitag (12. Juni 2020) hat sich in Nürnberg ein Raubüberfall auf eine Seniorin ereignet: Eine 84-jährige Frau wurde plötzlich von hinten angegriffen. Der bislang unbekannte Täter entriss der Seniorin die Halskette und flüchtete.

Laut Polizei gab es zuletzt bereits ähnliche Übergriffe auf ältere Frauen in Nürnberg und Fürth. Jedes Mal gelang es dem Täter, mit seiner Beute das Weite zu suchen. Gibt es einen Zusammenhang zwischen den jeweiligen Raubüberfällen?

Update vom 12.06.2020: Unbekannter raubt Halskette von Seniorin

Am Freitagmittag (12. Juni 2020) überfiel ein bislang unbekannter Täter eine ältere Frau in der Nürnberger Südstadt. Die Kripo Nürnberg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Die 84-Jährig war gegen 11.45 Uhr in der Steinheilstraße unterwegs, als ein bislang unbekannter Mann ihr von hinten eine Kette vom Hals riss.

Anschließend flüchtete der Mann in Richtung Schuckertstraße. Trotz sofort eingeleiteter umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei den Täter bislang nicht fassen.

Die Frau blieb bei dem Vorfall unverletzt.

Täterbeschreibung: So sah der Unbekannte aus

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:

männlich

schlank

dunkle Haare

dunkle Kleidung

Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass sich der unbekannte Täter unmittelbar vor der Tat im Bereich Gugelstraße / Schuckertstraße aufgehalten haben könnte.

Die Nürnberger Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall möglicherweise beobachtet haben oder im oben genannten Bereich eine Person beobachtet haben, auf die die Beschreibung zutrifft, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 zu melden.

Erstmeldung vom 03.06.2020: Raubüberfälle auf Seniorinnen in Nürnberg und Fürth: Polizei bittet um Hinweise

Im aktuellen Fall vom Montag wird der Täter auf etwa 170 Zentimeter geschätzt. Er trug zur Tatzeit eine helle langärmlige Jacke. Da die geschädigte Frau den Unbekannten nur von hinten sah, ist eine nähere Beschreibung nicht möglich, berichtet die Polizei.

Wie die Polizei außerdem mitteilt, war dies in Nürnberg und Umgebung nicht der erste Überfall in dieser Art und Weise.

Demnach kehrte am 23.05.2020 eine 82-jährige Frau vom Einkaufen zurück. Ein ihr unbekannter Mann betrat gemeinsam mit ihr das Mehrfamilienhaus, in dem sie wohnt. Im Inneren des Gebäudes griff der Unbekannte die Frau schließlich an. Er packte sie mit einer Hand am Kragen und riss ihr mit der anderen Hand die Kette vom Hals. Daraufhin flüchtete er mit seiner Beute. Der Tatverdächtige trug eine Mund-Nase-Bedeckung, war schlank und insgesamt dunkel gekleidet. Eine nähere Beschreibung liegt auch in diesem Fall nicht vor.

Nach Halskettendiebstählen in der Region: Kripo prüft Zusammenhänge

Ein weiterer Überfall ereignete sich am 15.05.2020 im Fürther Osten. Auch hier wurde einer älteren Frau die Kette vom Hals gerissen. Die Kriminalpolizei sucht auch in diesem Fall nach Zeugen.

In allen Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittler prüfen derzeit, ob Zusammenhänge zwischen den einzelnen Raubüberfällen bestehen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 in Verbindung zu setzen.

