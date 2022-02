Die Kunstvilla in der Blumenstraße 17 zeigt noch bis 29. Mai 2022 eine "außergewöhnlich vielseitige Künstlergemeinschaft". In der Ausstellung "Das Bernsteinzimmer – endlich gefunden!" sind Werke von rund 50 Künstlerinnen und Künstlern zu sehen, deren Schaffen in den vergangenen Jahren in der Galerie Bernsteinzimmer präsentiert wurde, erklärt die Stadt Nürnberg.

Der Künstler Fredder Wanoth, Teil des Galerie-Kernteams und Co-Kurator der Ausstellung, führt am Mittwoch, 9. Februar 2022, um 18.30 Uhr durch die Ausstellung. Neben vielschichtiger Malerei zeigt die Sonderausstellung Zeichnungen, Installationen und Plastiken, die oftmals einen Bezug zur Populärkultur herstellen.

Ein Kennzeichen des Nürnberger Bernsteinzimmers sei individuelle Künstlerkunst, die sich nicht anpassen möchte. Dahinter steht eine Weltanschauung, die neben der bildenden Kunst auch Musik und Literatur umfasst.

Fredder Wanoth, bekannt durch Architekturmodelle und Stadtzeichnungen, werfe in seiner Führung einen "subjektiven Insider-Blick hinter die Kulissen der Arbeit der Bernsteinzimmerer und auf die ausgestellten Werke – in jedem Fall ohne kunsthistorische Erläuterungen". Die Teilnahme kostet 3 Euro, der Eintritt ist frei. Es gilt die 2G+-Regel, Geboosterte sind von der Testpflicht befreit.