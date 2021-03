Staugefahr in Nürnberg wegen Klima-Protest: Am Freitag (19. März 2021) veranstaltet "Fridays For Future Nürnberg" eine Fahrrad-Demonstration im Nürnberger Stadtgebiet. Anlass ist der 7. internationale Klimastreik. Die Polizei Mittelfranken warnt vor Verkehrsbehinderungen.

Der Polizei zufolge beginnt die Versammlung um 14.30 Uhr mit einer Auftaktkundgebung auf dem Kornmarkt.

Nürnberg: Staugefahr wegen Fahrrad-Demonstration zum Klimastreik

Die Fahrrad-Demonstration bewegt sich laut Polizei Mittelfranken über folgende Wegstrecke durch das Nürnberger Stadtgebiet:

Kornmarkt (Auftaktkundgebung)

Dr.-Kurt-Schumacher-Straße

Färberstraße

Frauentorgraben

Am Plärrer

Rothenburger Straße

Frankenschnellweg

Jansenbrücke

Nordwestring

Bucher Straße

Neutorgraben

Westtorgraben

Plärrer

Frauentorgraben

Grasersgasse

Dr.-Kurt-Schumacher-Straße

Kornmarkt (Abschlusskundgebung)

Laut Polizei muss im Zeitraum bis etwa 17.00 Uhr entlang der genannten Wegstrecke mit Verkehrssperren und daraus resultierenden Behinderungen gerechnet werden. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Weisungen der Einsatzkräfte zu beachten und den Bereich der Aufzugsstrecke möglichst weiträumig zu umfahren.

"Fridays For Future" rief zu Teilnahme auf

"Fridays For Future Nürnberg" rief in einem Facebook-Post zur Teilnahme an der Fahrrad-Demo auf. Am 19. März wird weltweit protestiert, um auf die Missstände in der Klimapolitik aufmerksam zu machen, heißt es in dem Post.

In den Osterferien kann es in Nürnberg indes zu weiteren Verkehrsbehinderungen kommen: Während der Ferien saniert der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) Abschnitte des Frankenschnellwegs und der Rothenburger Straße.