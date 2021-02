Im Nürnberger Stadtteil Steinbühl hat eine Frau gegen 16.30 Uhr Gegenstände auf die Straße geworfen. Während sie Dinge aus dem vierten Stock warf, schrie sie unverständliche Worte hinterher. Die Polizei fand diese Situation vor und stellte fest, dass die Frau sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand.

Über eine Drehleiter versuchten die Beamten zunächst, mit der Frau in Kontakt zu treten. Anschließend machte sie das Fenster zu. Daraufhin drangen Polizisten in die Wohnung vor und nahmen die Frau unverletzt in Gewahrsam. Sie wurde in eine Fachklinik eingewiesen.

Durch die geworfenen Gegenstände wurden weder Personen verletzt noch Sachen oder Fahrzeuge beschädigt.