Eine 26-jährige Frau hat sich am Freitagabend (25. Februar 2022) in einem Schnellrestaurant im Nürnberger Hauptbahnhof an einer Schlange wartender Kunden vorbeigedrängelt und damit einen Polizeieinsatz ausgelöst. Denn: Nachdem sie auf ihr Fehlverhalten hingewiesen wurde, rastete die Frau aus und prügelte auf einen Mann ein. Die Bundespolizei ermittelt nun in dem Fall.

Gegen 22 Uhr wurde die Bundespolizei über die Auseinandersetzung in der Osthalle im Nürnberger Hauptbahnhof informiert. Nach einer ersten Befragung der Beteiligten stellte sich heraus, dass eine 26-Jährige sich an einer Warteschlange in einem Schnellrestaurant vorbeigedrängelt haben soll. Dabei soll sie sich außerdem die Mund-Nasen-Bedeckung vom Gesicht gerissen haben.

Junge Frau attackiert 17-Jährigen in Nürnberger Schnellrestaurant

Nachdem sie von einem 17-Jährigen auf ihr Fehlverhalten angesprochen worden war, rastete die Frau komplett aus, riss wiederum ihm die Mund-Nasen-Bedeckung vom Kopf, und schlug dem jungen Mann unvermittelt mit den Fäusten ins Gesicht. Da die Frau nicht von ihm abließ und ihm mehrfach ins Gesicht spuckte, soll der 17-Jährige der Frau unter anderem mit einem Tischaufsteller ins Gesicht geschlagen haben.

Auf der Dienststelle der Polizei zog sich die Frau zudem aus und schrie herum, wie die Bundespolizeiinspektion Nürnberg mitteilt. Die 26-Jährige zeigte immer mehr alkoholbedingte Ausfallerscheinungen und wurde daher in Polizeigewahrsam genommen.

Bei der Auseinandersetzung zogen sich sowohl der 17-Jährige als auch die 26-Jährige leichte Verletzungen zu. Die Bundespolizei hat Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

