Im Prozess um die tödlichen Messerstiche auf eine Frau in Fürth will das Landgericht in Nürnberg am Montag (21. November 2022) um 13 Uhr ein Urteil verkünden. Ein 45-Jähriger ist in dem Verfahren unter anderem wegen Totschlags angeklagt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, die Frau im vergangenen Dezember auf dem Parkplatz vor ihrem Haus mit einem Messer angegriffen zu haben. Sie starb später im Krankenhaus.

In ihrem Plädoyer hatte die Anklage nach Angaben einer Gerichtssprecherin eine Haftstrafe von 14 Jahren und 3 Monaten sowie Sicherungsverwahrung gefordert. Die Verteidiger plädierten auf Freispruch.

Nürnberg: Anklage wirft Tatverdächtigem wiederholten Angriff vor - und fordert Sicherungsverwahrung

Sicherungsverwahrung wird mit dem Ziel verhängt, gefährliche Täter zu bessern und die Allgemeinheit vor ihnen zu schützen. Die Sicherungsverwahrung ist grundsätzlich zeitlich nicht begrenzt. Ob sie fortbesteht, prüft regelmäßig ein Gericht.

Der Anklage zufolge hatte der Deutsche die Frau im November 2021 schon einmal angegriffen und verletzt, als sie neben ihm im Auto auf dem Beifahrersitz saß. Erst wenige Monate vorher war der Mann aus dem Gefängnis gekommen, wo er eine mehrjährige Haftstrafe wegen Vergewaltigung und Körperverletzung verbüßt hatte.