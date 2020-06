Leichenfund in Nürnberg: Mutmaßliche Drogentote auf offener Straße verstorben. Am Donnerstagnachmittag (18.06.2020) ist eine Frau in Nürnberg auf offener Straße verstorben. Das berichtet die Polizei.

Demnach wurde der Polizei kurz nach 16.30 Uhr eine leblose Person am Karl-Pschigode-Platz gemeldet. Trotz Reanimation durch den alarmierten Notarzt konnte letztlich nur noch der Tod der 41-jährigen Frau festgestellt werden.

Die Beamten stellten vor Ort "drogentypische Utensilien" sicher, die letztlich auf einen Drogenkonsum hinwiesen. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Nürnberg aufgenommen.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch soll eine obdachlose Frau in Nürnberg von einem unbekannten Täter sexuell missbraucht worden sein. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.