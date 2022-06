Ein kurzes Gespräch hat für einen Jugendlichen eine drastische Wende genommen: Am späten Dienstagabend (7. Juni 2022) sprach der 16-Jährige in Nürnberg einen Polizeibeamten in Zivil an und fragte diesen, ob er ihm Auskunft zu einer bestimmten Personengruppe geben könne. Der Beamte entdeckte jedoch eine Schusswaffe bei dem Jugendlichen und alarmierte daraufhin seine Kollegen.

Gegen 23.15 Uhr sprach der Jugendliche den zivilen Polizeibeamten an und erkundigte sich nach der Personengruppe. Nachdem der Beamte die Frage nicht beantworten konnte, zog der 16-Jährige eine Schusswaffe unter seiner Jacke hervor und steckte sie sichtbar in seinen Hosenbund.

Jugendlicher trägt in Nürnberg Schusswaffe bei sich: Polizist reagiert sofort

Der Polizist verständigte weitere Streifen und behielt den jungen Mann im Blick. Die alarmierten Beamten stellten den 16-Jährigen schließlich, forderten ihn unter Vorhalt ihrer Dienstwaffe auf, sich auf den Boden zu legen, und fesselten ihn.

Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten die Waffe in der Umhängetasche des Jugendlichen. Es handelte sich dabei um eine geladene Schreckschusswaffe, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilt. Zudem hatte der 16-Jährige einen verbotenen Schlagring und ein Tierabwehrspray bei sich. In der Umhängetasche befand sich zudem eine Art "Preisliste" für Betäubungsmittel und eine größere Summe Bargeld. Der Jugendliche wurde zur Dienststelle gebracht und im Anschluss seiner Mutter übergeben.

Immer wieder sei es zuletzt dazu gekommen, dass Jugendliche bzw. junge Erwachsene der Polizei gemeldet werden, weil sie eine Schusswaffe in der Öffentlichkeit mit sich führen, merkt die Polizei zu dem Vorfall an. Schreckschusswaffen dürfen in Deutschland aber erst ab 18 Jahren frei erworben werden. Für das Führen, also das bei sich Tragen in der Öffentlichkeit, ist ein sogenannter "Kleiner Waffenschein" erforderlich.

Polizei warnt: Waffen bergen große Gefahren

Über die gesetzlichen Vorschriften hinaus warnt das Polizeipräsidium Mittelfranken generell davor, Waffen in der Öffentlichkeit mit sich zu führen. "Dies kann mit großen Gefahren, auch für den Besitzer der Waffe, verbunden sein", betont die Polizei. "Das Gegenüber, unter Umständen auch ein Polizeibeamter, wird in den seltensten Fällen sofort erkennen können, ob es sich um eine scharfe Schusswaffe handelt." Der Alarm über eine "Person mit Waffe" führe regelmäßig zu großen Polizeieinsätzen, wobei die Beamten für andere Einsätze in dieser Zeit nicht mehr zur Verfügung stehen würden.

Vorschaubild: © Christopher Schulz (Symbolbild)