Bei Bauarbeiten an der Brunecker Straße in Nürnberg ist am heutigen Mittwoch, 24. August 2022, eine amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die Bombe hat ein Gewicht von 150 Kilogramm und soll im Lauf des heutigen Tages entschärft werden.

In unserem News-Ticker zum Fliegerbomben-Fund in Nürnberg könnt ihr alle aktuellen Entwicklungen verfolgen.

Update von 12.04 Uhr: Wegen Entschärfung - Schienenersatzverkehr in Nürnberg eingerichtet

Die U-Bahn U1 fahre mit Beginn der Entschärfung von Langwasser Süd bis zur Haltestelle Bauernfeindstraße, heißt es von der Stadt. Die Haltestelle Hasenbuck werde nicht bedient.

Von der Bauernfeindstraße bis Frankenstraße werde ein Schienenersatzverkehr mit dem Bus angeboten, von der Frankenstraße bis nach Fürth Hardhöhe fahre die U-Bahn planmäßig.

Wer zum Hasenbuck möchte, könne von der Frankenstraße die Straßenbahnlinie 5 bis zur Haltestelle Trafowerk nehmen und dann laufen.

Update von 11.42 Uhr: Luftraum wird gesperrt - Sprengmeister in Nürnberg vor Ort

Während der Entschärfung müsse der Luftraum aus Sicherheitsgründen gesperrt werden. Sprengmeister Michael Weiß sei nun vor Ort, so die Stadt.

Der Sicherheitsradius rund um den Fundort betrage 300 Meter. Da die Bombe zentral auf dem Baustellengelände liege, sei keine Evakuierung der umstehenden Gebäude notwendig. Die Entschärfung sei für 12 Uhr geplant.

Update von 11.23 Uhr: Erdwall fertig errichtet - 30 Einsatzkräfte vor Ort

Der zwei Meter hohe Erdwall rund um den Fundort sei fertig errichtet, informiert die Stadt Nürnberg. Derzeit seien rund 30 Einsatzkräfte vor Ort. Der Sprengmeister sei auf dem Weg zum Fundort, heißt es weiter.

Die Fliegerbombe liege zentral auf der Baustelle Brunecker Straße. Um die Bombe werde ein Sicherheitsradius von 300 Meter gezogen.

Erstmeldung von 10.48 Uhr: Erdwall wird aufgeschüttet - muss evakuiert werden?

Das Gebiet sei abgesperrt, die Bauarbeiten eingestellt. Um den Fundort in der Mitte des Baugebiets werde derzeit ein zwei Meter hoher Erdwall aufgeschüttet. Nach derzeitigem Stand sei keine Evakuierung von Anwohnerinnen und Anwohnern erforderlich. Die Bombe soll im Laufe des Tages entschärft werden, teilt die Stadt Nürnberg mit.