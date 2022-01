Fliegerbombe in Nürnberg gefunden: Bei Bauarbeiten an der Brunecker Straße ist am heutigen Mittwoch (12. Januar 2022) eine amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Das teilt die Stadt Nürnberg mit

Die Bombe hat zwei Zünder und ein Gewicht von 125 Kilogramm. Der Fundort ist nahezu identisch zum Bombenfund von vor einem Monat.

Das Gebiet ist abgesperrt, die Bauarbeiten sind eingestellt. Der Kampfmittelräumdienst hat einen Evakuierungsradius von 300 Metern festgelegt. Die von der Evakuierung betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner werden umgehend informiert. Die Bombe soll im Laufe des Tages entschärft werden.