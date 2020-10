In Nürnberg wurde eine Fliegerbombe gefunden.

Der Bombenfund ereignete sich am Dienstagnachmittag.

Sprengstoffexperten sind aktuell vor Ort.

In Nürnberg wurde am Dienstagnachmittag (27. Oktober 2020) eine Bombe entdeckt. Laut Angaben der Stadt wurde die Fliegerbombe in einer Baugrube gefunden.

Demnach handelt es sich um eine 250 Kilogramm schwere Bombe. Der Fundort liegt an der Brunecker Straße im Süden der Stadt. Ein Sprengmeister ist mittlerweile vor Ort (Stand: 15.30 Uhr). Die Polizei ist ebenfalls vor Ort.

Im Sommer 2020 wurde in Nürnberg ebenfalls eine Bombe gefunden.

tu