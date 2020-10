Am Mittwoch sind 2300 Menschen von der Evakuierung betroffen

In Nürnberg wurde eine Fliegerbombe gefunden.

Der Bombenfund ereignete sich am Dienstagnachmittag.

Sprengstoffexperten sind vor Ort.

In Nürnberg wurde am Dienstagnachmittag (27. Oktober 2020) eine Bombe entdeckt. Laut Angaben der Stadt wurde die amerikanische Fliegerbombe in einer Baugrube gefunden.

Demnach handelt es sich um eine 250 Kilogramm schwere Bombe mit zwei Aufschlagzündern. "Laut dem Sprengmeisterin beträgt der Evakuierungsradius 500 bis 750 Meter", so die Stadt. Der Fundort liegt an der Brunecker Straße im Süden der Stadt. Ein Sprengmeister ist vor Ort. Die Polizei ist ebenfalls vor Ort.

Die Entschärfung der Bombe ist für Mittwoch (28. Oktober 2020) geplant. Gegen 08.00 Uhr am Morgen soll die Evakuierung beginnen. Von der Evakuierung sind laut Angaben der Behörden 2300 Menschen betroffen. "In diesem Bereich befinden sich außerdem drei Kitas, die U-Bahn-Haltestelle Hasenbuck, das Zollamt, eine Gemeinschaftsunterkunft, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, der Z-Bau und ein Altenheim", heißt es. Gegen 10.30 Uhr soll die Entschärfung der Fliegerbombe beginnen.

Die Stadt Nürnberg hat ein Bürgertelefon eingerichtet. Es ist am Dienstag (27. Oktober 2020) von 16.30 Uhr bis 22.00 Uhr und am Mittwoch (28. Oktober 2020) ab 07.00 Uhr besetzt. Die Telefonnummer lautet: 0911/64375888.

Stadt Nürnberg gibt Details zur Evakuierung bekannt

"Die in der Brunecker Straße gefundene Fliegerbombe soll am Mittwoch, 28. Oktober 2020, entschärft werden", so die Stadt in einer Pressemitteilung. "Die Evakuierung beginnt um 8 Uhr. Die Sprengmeisterin hat einen Evakuierungsradius von 500 Metern im Norden und 700 bis 750 Metern im Südwesten festgelegt."

2300 Anwohner müssen evakuiert werden

Die Stadt Nürnberg richtet eine betreute Sammelstelle in der Meistersingerhalle, Münchener Straße 21, ein. Betroffene Bürgerinnen und Bürger können sich entweder selbstständig dorthin bewegen oder mit Bussen fahren. Für den Transport von Anwohnerinnen und Anwohnern in die Sammelstelle in der Meistersingerhalle stehen Shuttlebusse bereit.

Die Busse fahren ab 8 Uhr morgens folgende Haltestellen an: Nerzstraße / Ingolstädter Straße, Tiroler Straße / Ingolstädter Straße und Tiroler Straße / Sterzinger Straße.

Für die Busse und die Meistersingerhalle gibt es Hygienekonzepte. Bürgerinnen und Bürger, die sich derzeit in Quarantäne befinden, werden gebeten, sich beim Bürgertelefon unter der Telefonnummer 0911/64 37 58 88 zu melden. Sie werden von Krankentransportwagen abgeholt und getrennt von den anderen Evakuierten untergebracht.

Am gestrigen Dienstag, 27. Oktober, fuhrt die Feuerwehr mit einem Lautsprecherwagen durch das betroffene Gebiet und informierte, dass die Evakuierung am Mittwoch ab 8 Uhr stattfinden wird. Im Evakuierungsgebiet liegen drei Kindertagesstätten. Die Leitungen der Kitas in der Tiroler Straße, der Andreas-Hofer-Straße und der Innsbrucker Straße sind informiert.

U1 muss für Entschärfung unterbrochen werden

Ebenfalls betroffen von der Evakuierung sind das Zollamt, die Gemeinschaftsunterkunft Ingolstädter Straße, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und der Z-Bau. Das Möbelhaus XXXLutz in der Ingolstädter Straße 20 am Rand des Evakuierungsbereichs öffnet nicht um 10 Uhr, sondern erst nach der Entschärfung ab etwa 11 Uhr. Die Münchener Straße und die Frankenstraße sind nicht betroffen und bleiben frei befahrbar.

Die U-Bahnlinie 1 fährt von 8 bis 10.30 Uhr den Bahnhof Hasenbuck nicht an. Während der Entschärfung, die ab 10.30 Uhr stattfinden soll, muss die Linie unterbrochen werden.

Im Sommer 2020 wurde in Nürnberg ebenfalls eine Bombe gefunden.

tu