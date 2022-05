Am Montagmittag ist es neben einem Nürnberger Kinderhort im Norden der Stadt zu einem Brand gekommen. Wie News5 berichtet, schlugen Flammen aus dem Gebäude. Es handle sich um einen "massiven Brand, der von allen Seiten abgelöscht wird", bestätigt ein Sprecher der Feuerwehr Nürnberg gegenüber inFranken.de.

Ort des Geschehens sei ein Holzbau neben dem Hort, der sich gerade im Innenausbau befinde. Der Brand habe sich aus bisher ungeklärter Ursache vom Erdgeschoss aus entwickelt und habe dann auf andere Gebäudebereiche übergegriffen. Das Polizeipräsidium Mittelfranken warnt, dass es aufgrund der Löscharbeiten zu Verkehrsbehinderungen in der betroffenen Grünewaldstraße komme.

Feuer nahe Nürnberger Kinderhort: Kinder werden in Schule untergebracht

"Die Kinder des benachbarten Kinderhorts wurden vorsorglich in der Uhlandschule untergebracht", heißt es. "Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten", so die Polizei in Nürnberg.

Ein Sprecher des Präsidiums bestätigt gegenüber inFranken.de, dass es nach aktuellen Informationen wohl keine Verletzten gegeben habe. Alle Kinder seien in Sicherheit gebracht worden.

Zur Brandursache in Nürnberg sei noch nichts bekannt, hierzu werde die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufnehmen. Im hinteren Gebäudeteil soll es (Stand: 15.12 Uhr) noch immer "heftig zu brennen", so der Sprecher der Polizei.

Hinweis: Dies ist eine Erstmeldung. Der Text wird bei neuen Informationen aktualisiert.