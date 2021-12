Christian Schopf, Inhaber des Grünen Zentrums Krottenbach, hat der Stadt Nürnberg anlässlich des 50-jährigen Bestehens seiner Firma einen Ginkgo-Baum geschenkt. Der Baum wurde am Freitag, 17. Dezember 2021 in einem Pflanzbeet in der Straße Am Tiergarten gepflanzt.

Bürgermeister Christian Vogel (SPD): „Ich bin über jeden zusätzlichen Straßenbaum froh, den wir im Stadtgebiet in die Erde bekommen. Bei den Straßenbäumen

haben wir, was die Anzahl angeht, in Nürnberg noch etwas Luft nach oben. Da geht noch was. Deshalb hat Sör sich vorgenommen, jedes Jahr 500 neue Bäume zu pflanzen."

„Wir haben jeweils zum 30. und 40. Firmenjubiläum der Stadt einen Baum geschenkt“, sagt Firmenchef Christian Schopf. „Die Corona-Pandemie hätte die Fortführung dieser Tradition beinahe ins Wanken gebracht. Deshalb bin ich froh, dass wir die Baumpflanzung noch im ausklingenden Jahr 2021 kurz vor Weihnachten geschafft haben. Der Ginkgo eignet sich sehr gut für das warme, trockene Stadtklima. Er ist eine Art lebendes Fossil, weder Laub noch Nadelbaum und auch die Blattform ist einzigartig. Etwas ganz Besonderes eben.“

Karl Peßler, zuständig für den Unterhalt der Nürnberger Bäume, sei gespannt darauf, wie sich der Baum entwickeln wird: „Bei diesem Ginkgo biloba handelt sich um eine besondere Sorte namens Blagon. Sie hat einen eher kompakten Kronenaufbau und eignet sich eventuell auch für innerstädtische Standorte, an denen wir nicht so viel Platz zur Verfügung haben.“