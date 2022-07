Nürnberg vor 45 Minuten

Polizei- und Rettungseinsatz

Filmreife Flucht am Samstagmorgen: Mann (34) will über Dächer der Nürnberger Südstadt entkommen

In der Nürnberger Südstadt ist es am Samstagmorgen zu einer spektakulären Flucht vor der Polizei gekommen. Ein 34-Jähriger, der per Haftbefehl gesucht wurde, stieg aus dem Fenster seiner Wohnung und wollte über mehrere Dächer entkommen.