Nürnberg vor 1 Stunde

Geldautomat

Feuer und Gasgeruch in Bankfiliale: Unbekannte wollten Geldautomat sprengen

Der Polizei ist am frühen Freitagmorgen ein Knall und anschließendes Feuer in einer Bankfiliale gemeldet worden: Als Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei eingetroffen sind, konnten sie schnell erkennen, was das Ziel der Täter*innen gewesen war.