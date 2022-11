Die festliche Weihnachtsgala des Seniorenamts in der Nürnberger Meistersingerhalle findet am Donnerstag und Freitag, 15. und 16. Dezember 2022, von 14 bis 17.15 Uhr statt. Wie die Stadt Nürnberg berichtet, seien die Stargäste Tenor Stefan Lex and Friends sowie Benedikt Ofner an der großen Orgel dabei. Außerdem im Programm: die fünf Solisten des klassisch mit Posaune, zwei Trompeten, Horn und Tuba besetzten Blechbläserquintetts „brasspur“. Moderatorin ist Sylvia Kunert.

Karten zu 14,20, 8,70 und 5,95 Euro inklusive Gebühren und VGN-Ticket gebe es nur im Vorverkauf (keine Tageskasse) ab Mittwoch, 16. November, an folgenden Vorverkaufsstellen:

Nürnberg:

Kultur Information, Königstraße 93, Telefon 2 31-40 00, Montag bis Freitag 10 bis 17 Uhr, Samstag 10 bis 14 Uhr; Nürnberger Nachrichten Ticket Corner, Mauthalle, Hallplatz 2, Telefon 2 16-22 98, Montag bis Freitag 10 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 13 Uhr.

Fürth:

Franken-Ticket, Kohlenmarkt 4, Telefon 74 93 40, Montag bis Freitag 10 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 14 Uhr.

Erlangen:

Kartenvorverkauf Fuchsenwiese (im e-Werk), Fuchsenwiese 1, Telefon 09131 / 80 05 55, Montag bis Samstag 9.30 bis 14 Uhr.

Zusätzlich gebe es im erweiterten Stadtgebiet eine Vielzahl weiterer Vorverkaufsstellen, bei denen Karten erhältlich seien. Eine Liste aller Verkaufsstellen sei zu finden unter www.eventim.de.

