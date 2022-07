Nürnberg vor 33 Minuten

Fernwärmenetz

Arbeiten dringend erforderlich: Hier wird die Fernwärmeversorgung am Donnerstag abgestellt

Die N-Ergie Netzt GmbH muss am Donnerstag, 28. Juli, in einigen Straßen Nürnbergs die Fernwärmeversorgung abstellen. Grund dafür sind dringend erforderliche Arbeiten am Netz.