Am Donnerstag, 23. Juni 2022 muss die N-Ergie Netz GmbH am Fernwärmenetz in der Nürnberger Bulmannstraße dringend erforderliche Arbeiten durchführen.

Wie die N-Ergie Netz GmbH mitteilt, wird aus diesem Grund die Fernwärmeversorgung am Donnerstag ab 18 Uhr in den folgenden Straßen abgestellt:

• Allersberger Straße

• Anne-Frank-Straße

• Aufseßplatz

• Breitscheidstraße

• Bulmannstraße

• Celtisplatz

• Comeniusstraße

• Dallingerstraße

• Galgenhofstraße

• Gerlestraße

• Heideloffstraße

• Hinterm Bahnhof

• Humboldtstraße

• Hummelsteiner Weg

• Köhnstraße

• Kopernikusplatz

• Kopernikusstraße

• Nelson-Mandela-Platz

• Pillenreuther Straße

• Ritter-von-Schuh-Platz

• Widhalmstraße

• Wölkernstraße

Die Arbeiten werden etwa zwölf Stunden dauern. Voraussichtlich am Freitagmorgen ab 6 Uhr wird die N-Ergie Netz GmbH das Fernwärmenetz wieder mit heißem Wasser befüllen und die Kund*innen mit Fernwärme versorgen können.

Um noch über einen Wärmepuffer zu verfügen, werden die von der Abschaltung betroffenen Kund*innen gebeten, ihre Warmwasserspeicher etwa vier Stunden vor der Abschaltung auf die maximale Temperatur einzustellen.

Die N-Ergie Netz GmbH bittet alle Kund*innen um Verständnis für diese unumgängliche Maßnahme.

