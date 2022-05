Nürnberg vor 45 Minuten

Teils monatelange Vollsperrung

Fernwärme-Arbeiten in Nürnberg: Mehrere Stadtteile betroffen - Energieversorger mit wichtigem Rat

In mehreren Stadtteilen Nürnbergs arbeitet die N-Ergie am Dienstag (24. Mai 2022) am Fernwärmenetz. Der Energieversorger wendet sich mit einem wichtigen Rat an seine Kunden. Er kündigt zudem eine mehrere Monate lange Vollsperrung an.