Nürnberg vor 19 Minuten

Müllsammeln

"Ein voller Erfolg": Familien nehmen an "Kehrd wärd"-Aktion teil

Am Samstag, 25. Juni, nahmen mehrere Gebersdorfer Familien an der Nürnberger "Kehrd wärd"-Aktion teil. Dabei sammelten sie allerhand Müll in ihrem Stadtteil ein.