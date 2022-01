In Nürnberg hätte ein Fahrrad am Donnerstagabend (27. Januar 2022) beinahe einen gefährlichen S-Bahn-Unfall ausgelöst: Unbekannte hatten das Rad einfach auf den Gleisen liegengelassen.

Gegen 17.50 Uhr fuhr eine S-Bahn auf der Strecke zwischen Hersbruck und Bamberg über das Fahrrad. Da es zu diesem Zeitpunkt bereits dunkel war, erkannte der Lokführer den Gegenstand auf dem Gleis zu spät und überfuhr ihn. Daraufhin leitete er sofort eine Schnellbremsung ein. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Bundespolizei auf Höhe Röthenbach an der Pegnitz.

Unbekannte lassen Fahrrad auf Gleisen liegen: S-Bahn überfährt das Rad

Das Fahrrad hatte sich im Drehgestell der Bahn verkeilt und musste mithilfe eines Trennschleifers entfernt werden. Am Zug waren keine offensichtlichen Schäden entstanden. Die Reisenden wurden evakuiert und konnten mit der nächsten S-Bahn weiterfahren. Die Täter, die das Rad dort abgelegt hatten, sind aber noch unbekannt und werden gesucht.

Die Bundespolizei Nürnberg ermittelt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und warnt vor dem Betreten des Gleisbereichs und dem Spielen an den Schienen. "Züge nähern sich sehr leise. Der Bremsweg eines 100 km/h schnellen Zuges kann bis zu 1000 Meter betragen", macht die Polizei in einer aktuellen Mitteilung deutlich. "Auch Gegenstände, die überfahren werden, können zu lebensgefährlichen und unkalkulierbaren Geschossen werden. Züge können dadurch erheblich beschädigt werden und entgleisen."

Die Bundespolizeiinspektion bittet nun Zeugen, die solche Vorfälle beobachten, sich sofort an die Dienststelle zu wenden. Die Bundespolizei in Nürnberg ist rund um die Uhr unter der Telefonnummer 0911/205551-0 erreichbar.