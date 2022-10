Rettungsaktion in Nürnberg: Eine Streife der bayerischen Bundespolizei hat am Dienstag (11. Oktober 2022) in einem Zug einen leblosen Mann entdeckt. Die Beamten starteten sofort mit der Reanimation - die sich jedoch über 20 Minuten hinzog.

Die Streife war gerade in einem IC zwischen Nürnberg und Ansbach im Einsatz, als sie auf einen Fahrgast aufmerksam wurde, der "keine Vitalfunktionen mehr zeigte", wie die Inspektion mitteilt. Der Mann habe keinen fühlbaren Puls mehr gehabt und auch nicht mehr geatmet.

Polizei und Notarzt retten Mann im Zug das Leben

20 Minuten lang leisteten die Polizisten daraufhin Erste Hilfe und versuchten, den Mann wiederzubeleben. Mit Erfolg: Einem zusätzlich alarmierten Notarzt gelang es mit einem Defibrillator, den 63-Jährigen zurückzuholen, sodass er wieder ansprechbar war.

Anschließend wurde er zur weiteren medizinischen Versorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

