Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) erneuert im Anschluss an die laufenden Gleisarbeiten der VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft die verschlissene Fahrbahndecke an der Kreuzung Ostendstraße/Schmausenbuckstraße. Wie die Stadt Nürnberg mitteilt, dauern die Arbeiten von Dienstag, 13. September, bis Freitag, 23. September 2022. Währenddessen ist die Kreuzung jeweils halbseitig gesperrt.

Von Dienstag bis Montag, 13. bis 19. September, wird die nördliche Seite der Kreuzung saniert und deshalb gesperrt. Die Ein- und Ausfahrt in den nördlichen Abschnitt der Schmausenbuckstraße ist einschließlich der angrenzenden Einfahrten gesperrt. Der Durchgangsverkehr auf der Ostendstraße wird mit einer Fahrspur pro Richtung auf der südlichen, stadtauswärtigen Fahrbahnhälfte vorbeigeleitet.

Am Montag, 19. September, wird der Verkehr auf die nördliche, stadteinwärtige Fahrbahn umgelegt und die südliche Hälfte der Kreuzung einschließlich der angrenzenden Einfahrten bis Freitag, 23. September, gesperrt. Währenddessen ist eine Ein- und Ausfahrt in die südliche Schmausenbuckstraße – in und aus Richtung Tiergarten – von der Kreuzung aus nicht möglich.

Die Schmausenbuckstraße in Richtung Tiergarten ist von der Kinkelstraße aus erreichbar: An der Kreuzung Ostendstraße / Kinkelstraße wird eine mobile Ampel aufgestellt, damit Autofahrerinnen und Autofahrer aus der Ostendstraße aus beiden Richtungen kommend in die Kinkelstraße einbiegen können. Die Ausfahrt aus der Schmausenbuckstraße, aus Richtung Tiergarten kommend, ist über die Freiligrathstraße möglich. Der Durchgangsverkehr auf der Ostendstraße wird wieder jeweils einspurig am Baufeld vorbeigeleitet, dann auf der nördlichen Fahrbahnhälfte.

Fußgänger und Fußgängerinnen können die Baustelle durchgängig passieren. Sie werden zur nächstgelegenen Ampelanlage geführt. Sör bittet darum, die örtliche Umleitungsbeschilderung zu beachten und die Baufelder nicht zu queren.

Vorschaubild: © suwichan pralomram / pixabay.com (Symbolbild)