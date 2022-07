Nürnberg vor 1 Stunde

Bauarbeiten

Wegen Gehwegsanierung: Fahrbahn in der Hochstraße und Solgerstraße verengt

Von Montag, 11. Juli, bis Freitag, 19. August, finden in der Hochstraße und der Solgerstraße in Nürnberg Sanierungsarbeiten an den Gehwegen statt. Die Fahrbahnen werden dafür teils verengt.