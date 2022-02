Am Freitagmorgen (25.02.2022) gegen 7 Uhr hat sich ein Mann vor einem Mädchen entblößt, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilte. Die Geschädigte befand sich in einem Bus der Linie 179, als sich an der Haltestelle Großgründlach-Nord ein Unbekannter in ihre unmittelbare Nähe setzte. Ein weiteres Mädchen, das ebenfalls in dem Bus war, wechselte daraufhin den Sitzplatz.

Der Unbekannte zog anschließend seine Hose herunter und fasste laut Polizei sein Glied an.

Beschreibung des Mannes:

zirka 40 Jahre

trug Jeanshose, einen Pullover und eine dunkle, dünne Jacke

insgesamt sehr ungepflegtes Äußeres

Die Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise. Personen, die Angaben hierzu machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.