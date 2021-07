Am Sonntagabend (18. Juli) gegen 19.45 Uhr sah ein Passant, wie ein Mann auf einer Parkbank am Maffeiplatz in der Nürnberger Südstadt öffentlich masturbierte. Die verständigte Streife des USK Mittelfranken nahm den 44-Jährigen noch am Ort des Geschehens fest.

Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei ermittelt nun gegen den 44-jährigen Mann wegen des Verdachts von exhibitionistischen Handlungen.