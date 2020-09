Sexuelle Belästigung an U-Bahn-Station in Nürnberg: Am Mittwoch (2. September 2020) ist an der U-Bahn-Station "Frankenstraße" im Nürnberger Süden ein Exhibitionist in Erscheinung getreten. Mit heraushängendem Glied näherte er sich augenscheinlich zwei Mädchen. Das berichtet die Polizei.

Um kurz nach 14 Uhr meldete demnach ein Zeuge, dass sich ein Mann in der Nähe der U-Bahn-Haltestelle "Frankenstraße" aufhalte. Dabei hielt er seinen Pullover so hoch, dass sein aus der Hose hängender Penis sichtbar gewesen sei. Nachdem sich der Mann auf diese Weise zwei Mädchen genähert haben soll, sei er anschließend mit der U-Bahn U1 in Richtung Hauptbahnhof gefahren und dort ausgestiegen.

Nürnberger Polizei sucht Exhibitionist

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

etwa 30 bis 35 Jahre alt

circa 185 cm groß

schlank

blonde Haare, Stoppelbart

bekleidet mit schwarzem Pullover und schwarzer Baseball-Cap

er führte einen eckigen Rucksack mit sich

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 / 2112 3333 bei der Polizei zu melden.

