Ein unbekannter Mann zeigte sich am Mittwochmorgen (16.03.2022) in Nürnberg einer jungen Frau in schamverletzender Weise. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Die Frau war gegen 07.00 Uhr auf dem Gehweg in der Eschenauer Straße im Stadtteil Ziegelstein unterwegs, als sie ein unbekannter Mann überholte. Unmittelbar vor ihr drehte er sich um und manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Anschließend lief er davon, so das Polizeipräsidium Mittelfranken.

Wer erkennt den Mann anhand der Personenbeschreibung? Die Polizei bittet um Hinweise

Der unbekannte Exhibitionist wird wie folgt beschrieben

etwa 30 Jahre alt,

ca. 176 cm groß,

kurze Haare,

trug eine Brille

war bekleidet mit einer grauen Malerhose und grauer Jacke

Die Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet eventuelle Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 09112112-3333 zu melden.