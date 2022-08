Ein Mann hat sich am Samstagnachmittag (27. August 2022) an einem U-Bahnsteig in der Nürnberger Innenstadt entblößt.

Der 20-Jährige geriet gegen 17.45 Uhr zunächst in einer U-Bahn der Linie 1 mit zwei unbekannten Männern in Streit. Hieraus entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung. Diese verlagerte sich dem Polizeipräsidium Mittelfranken zufolge an der U-Bahnhaltestelle Plärrer auf den Bahnsteig.

Vor U-Bahn-Fenster in Nürnberg: 20-Jähriger manipuliert an Geschlechtsteil

Nach der Auseinandersetzung flüchteten die beiden unbekannten Männer zu Fuß. Der 20-Jährige soll daraufhin von außen an ein Fenster der bereits geschlossenen U-Bahn getreten sein. Dort soll er sich entblößt und laut Polizei an seinem "Geschlechtsteil manipuliert" haben.

Beim Eintreffen der alarmierten Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte verhielt sich der 20-Jährige derart aggressiv, dass er vorläufig festgenommen und gefesselt werden musste.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte ermittelt nun wegen verschiedener Körperverletzungsdelikte und des Verdachts der Erregung öffentlichen Ärgernisses. Zeug*innen, welche beide Vorfälle beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Nürnberg Mitte und der Telefonnummer 0911/2112-6115 in Verbindung zu setzen.

Vorschaubild: © Markus Spiske/unsplash.com (Symbolbild)