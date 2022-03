Am Sonntagmittag (6. März 2022) hat ein Mann seine ehemalige Lebensgefährtin in Nürnberg mit einem Messer schwer verletzt. Polizeibeamte konnten den Täter wenig später in seiner Wohnung festnehmen.

Dem aktuellen Stand der Ermittlungen zufolge suchte der 55-jährige Täter seine Ex-Lebensgefährtin gegen 13 Uhr in einer Wohnung im Nürnberger Norden auf. Nachdem sie dem Mann die Tür geöffnet hatte, griff dieser sie unvermittelt mit einem Messer an. Die 56-Jährige erlitt dabei eine Stichverletzung im Bauchraum.

Mann verletzt Ex-Freundin in Nürnberg mit Messerstichen

Ein Nachbar wurde durch die Hilfeschreie der Frau auf die Situation aufmerksam und verständigte die Polizei. Der Täter flüchtete noch vor dem Eintreffen der Polizeibeamten vom Tatort. Hinzugerufene Rettungskräfte brachten die verletzte Frau umgehend zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Die 56-Jährige wurde beim Angriff nicht lebensgefährlich verletzt.

Eine Streife konnte den 55-Jährigen wenige Stunden nach dem Vorfall in seiner Nürnberger Wohnung widerstandslos festnehmen. Die Polizeibeamten stellten außerdem fest, dass für den Mann bereits ein gerichtliches Kontaktverbot bestand. Dieses untersagte es ihm, sich seiner Ex-Partnerin zu nähern.

Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutentnahme beim Täter an. Die Nürnberger Kriminalpolizei hat zwischenzeitlich die Ermittlungen gegen den 55-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung übernommen. Er wird im Laufe des Montags dem Ermittlungsrichter vorgeführt; dieser entscheidet, ob der Mann in Untersuchungshaft muss.

Mehr Blaulicht-Meldungen aus der Region: Mann mit Messer attackiert und lebensgefährlich verletzt - Mordkommission sucht Zeugen

Vorschaubild: © jumlongch / Adobe Stock (Symbolbild)