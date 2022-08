Die Sporthalle des Berufsbildungszentrums am Berliner Platz wird am Samstag, 24. September 2022, zur Bühne der besten Formationstanz-Teams Europas. Wie die Stadt Nürnberg berichtet, würden sie ab 15 Uhr im Wettkampf um den EM-Titel Formationstanzsport zeigen. Mit am Start sei der TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. mit seiner Standard A-Formation. Der Verein sei auch Ausrichter der Veranstaltung.

„Es ist die erste EM in Nürnberg im Tanzsport und seit Langem die erste in Bayern“, so die stellvertretende Vereinsvorsitzende und Cheftrainerin Andrea Grabner, die mit ihrer Mannschaft und der Choreographie „Live the Passion“ antrete. Der Karten-Vorverkauf habe bereits begonnen.

Genauere Informationen über die teilnehmenden Mannschaften würden erst Anfang September veröffentlicht. Der Vorverkauf aber habe bereits begonnen. Auf der Turnierwebseite des TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. unter em-formationen-2022.de/tickets/ fänden Interessierte alles zum Ticketverkauf und aktuelle Hinweise zum Turnier. Am Turniertag selbst werde es eine Abendkasse geben.