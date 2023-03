Ärzteranking 2022: Internetportal jameda zeichnet die besten Ärzte Deutschlands aus

Nutzer bestimmen Platzierungen: Hier wurde besonders gut abgeschnitten

Hier wurde Bayern/Franken vorne mit dabei: Zwei fränkische Mediziner unter den zehn Besten

Das Internetportal jameda, auf denen Ärzte und Patienten vertreten sind, hat das Ärzteranking für 2022 herausgebracht. Hierfür wurden die bestbewerteten und vertrauenswürdigsten Mediziner in ganz Deutschland heran genommen. Insgesamt drei Millionen Erfahrungsberichte wurden dabei berücksichtigt. Zwei in Franken praktizierende Mediziner landeten dabei unter den Top 10 ihrer Fachrichtung.

Deutschlands beste Ärzte: Zwei fränkische Arztpraxen schneiden besonders gut ab

Auf seiner Internetseite präsentiert das Portal das Ranking. "Wer sind die bestbewerteten Ärzte in Deutschland? Mit welchen Allgemein- und Fachmedizinern sind Patienten besonders zufrieden?", heißt es dort. Diese Fragen sollen laut Portal geklärt werden, "indem jameda die knapp drei Millionen Erfahrungsberichte ausgewertet hat, die seine Nutzer für Ärzte und Heilberufler abgegeben haben. Auf Grundlage dieses Feedbacks vergibt jameda jetzt die Qualitätszertifikate für 2022 an Ärzte mit besonders guter Resonanz von ihren Patienten".

Doch welche Ärzte werden überhaupt mitgezählt? "Das Siegel berücksichtigt Ärzte mit mindestens fünf Erfahrungsberichten in den 50 größten Fachgebieten und 100 größten Städten Deutschlands". Dabei werden verschiedene Fachbereiche hergenommen, die für das Ranking 2022 "von jameda-Nutzern am meisten nachgefragt wurden". Herauskamen demzufolge die Allgemeinmedizin, Gynäkologie, Gastroenterologie und Facharzt für Psychiatrie/Psychotherapie.

Auch zwei fränkische Mediziner schafften es in die Top 10 der Allgemeinmedizin. Auf Platz sieben landete Dr. Hussam Umari aus Nürnberg. Seine Praxis liegt in der Heidestraße 13. Einen weiteren beachtlichen Platz zehn erreicht Dr. Thomas Kasanmascheff aus Erlangen. Sein Arbeitsplatz ist in der Michael-Vogel-Straße 1c. Erster Platz und "absoluter Spitzenreiter ist Stefan Spieren mit 277 Erfahrungsberichten (Stichtag 31. Januar 2023)", wie jameda über den Arzt aus Wenden (Nordrhein-Westfalen) berichtet.

Bayern zählt zu den drei Top-Bundesländern - der Ländervergleich im Überblick

Um in die Top-3-Fachbereiche zu kommen (Allgemeinmedizin, Gynäkologie, Gastroenterologie), braucht es "mindestens 140 Erfahrungsberichte", während bei Facharzt von Psychiatrie/Psychotherapie "bereits 63 Reviews" laut dem Portal ausreichen. Das liege daran, dass in diesem Fachbereich weniger Berichte bei jameda eingereicht worden seien.

In drei Bundesländern sind Patienten besonders zufrieden. "Über alle genannten Fachrichtungen hinweg vergeben jameda Nutzer ihre Bestnoten am häufigsten in Nordrhein-Westfalen (14 von 40), Bayern (9 von 40) und Hamburg (7 von 40)", heißt es weiter. Andere Bundesländer fallen dabei etwas zurück. "Immerhin noch 6 von 40 bestbewerteten Ärzten entfallen auf Berlin und Hessen. In Sachsen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg erhält jeweils ein Arzt das jameda Qualitätszertifikat".

Ein Bundesland überrascht dabei. "Während mit Nordrhein-Westfalen und Bayern die bevölkerungsreichsten Bundesländer an der Spitze stehen, sorgen Ärzte aus Hamburg für eine handfeste Überraschung: 7 der 40 bestbewerteten Mediziner kommen aus der Hansestadt". Ein anderes Bundesland fällt besonders ab. "Erstaunlich ist auch, dass Patienten im immerhin viertgrößten Bundesland Niedersachsen keinen Arzt in die Top-10-Listen gebracht haben".