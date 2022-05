Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat den 20. Mai als Welt-Bienentag (World Bee Day) zum ersten Mal im Jahr 2018 ausgerufen. "Er soll darauf aufmerksam machen, dass Bienenpopulationen weltweit massiv zurückgehen und daher dringend Schutz benötigen", so die Stadt Nürnberg.

Auch in der Bevölkerung findet ein Umdenken statt. „In den letzten Jahren hat sich die Einstellung zur Grünpflege geändert. Was früher kurz geschnittener Rasen sein musste, darf heute eine kniehohe Blühwiese sein. Seit vielen Jahren liegt deshalb unser Fokus nicht mehr nur auf der Gestaltung optisch ansprechender Grünflächen, sondern auch in der Schaffung und Erhaltung von Lebensräumen von Bienen und anderen Insekten“, wird Bürgermeister Christian Vogel (SPD) zitiert.

In Kooperation mit dem Umweltamt und dem Bündnis für Biodiversität setze man bei Sör schon länger bestimmte Maßnahmen um, "die den Insektenreichtum fördern, indem Lebensräume erhalten und Lebensgrundlagen geschaffen werden", wirbt die Stadt.

Das gelte sowohl für die Planung als auch für Unterhalt und Pflege von Park- und Grünanlagen, Straßenräumen und Straßenbegleitgrün, Freiflächen an Schulen und Kitas sowie Uferbereichen. Einige Beispiele aus der Arbeit von Sör seien: