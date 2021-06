In diesem Ausnahmejahr hat das Erfahrungsfeld der Sinne in Nürnberg ein etwas anderes Gesicht als sonst: Zelte wird es nicht geben, der Schwerpunkt liegt auf Stationen im Freien. Auch ein Rahmenprogramm ist aufgrund der unsicheren Planungssituation nicht vorgesehen. Ansonsten dürfen sich Besucherinnen und Besucher aber auf viele bekannte Stationen und Exponate freuen, wie die Fähre, den Barfußpfad, den Balancebereich und viele Wasserstationen. Das teilt die Stadt Nürnberg mit.

Die Schultage von Montag bis Freitag sind für Grundschulgruppen reserviert, die in ausführlichen Führungen zum Klassiker-Thema „Wasser“spielerisch und körperbezogen viel über das nasse Element erfahren. Die Gruppenführungen für Grundschülerinnen und -schüler (vier Gruppen pro Tag) nehmen Bezug auf den Lehrplan. Im Mittelpunkt steht die Sensibilisierung der Kinder für einen achtsamen Umgang mit Wasser. Die Führungen behandeln verschiedene Facetten des Themas Wasser – von seiner Schönheit über die Wasserkraft als Antrieb, die Frage, woher Trinkwasser stammt bis hin zum virtuellen Wasserverbrauch und der Plastikverschmutzung der Weltmeere.

Einzelbesucherinnen und -besucher erhalten an Wochenenden sowie an Ferientagen auch unter der Woche die Möglichkeit, ihre Sinne zu entwickeln und entfalten. Jeweils 200 Personen dürfen in einer Vormittags- und einer Nachmittagsschicht den Erlebnisparcours erkunden. Wichtig: Die Anmeldung hat unbedingt im Voraus online unter www.erfahrungsfeld.nuernberg.de zu erfolgen.

Wie gewohnt sind alle Stationen betreut und das Erfahrungsfeld bleibt auch 2021 eine große Aufforderung zum Tun: Spürnasen werden aktiviert, Wasser darf zum Schwingen und Klingen gebracht werden, Töne werden sichtbar, Neugier wird geweckt. Es geht darum, alle seine Sinne aktiv einzusetzen und sich als Teil seiner Umwelt wahrzunehmen.

Neues Angebot auf dem Erfahrungsfeld der Sinne in Nürnberg : Die „Rolli-Schaukel“

Kann ich einen Stein nur durch Reiben zum Klingen bringen? Welche Melodien kann ich auf dem Dendrophon spielen? Wie beeinflussen mich die spontanen Bewegungen anderer auf der Balancescheibe? Klang, Rhythmus und Balance stehen auf vielen Stationen im Vordergrund. Ganz neu ist in diesem Jahr die „Rolli-Schaukel“. Schaukeln regt alle Sinne an und ist pure Freude an der Bewegung. Besucherinnen und Besucher, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, können an der Rollstuhl-Schaukel diese tolle Körpererfahrung machen. Durch die finanzielle Unterstützung der Zukunftsstiftung der Sparkasse und des Rolli-Treffs-Franken e. V. wurde die Rolli-Schaukel finanziert und kann stundenweise betreut

werden.

Das Erfahrungsfeld wäre nicht das Erfahrungsfeld ohne seine optischen Phänomene: Scheiben, deren Drehung unsere Sicht auf die Umwelt verändert, Farben, die plötzlich nicht mehr so leicht zu benennen sind, und vieles mehr. An warmen Sommertagen darf zudem das Wasser nicht fehlen. Ob man gemütlich mit der Fähre über die Pegnitz schippert, sich einen feuchtfröhlichen Wasserwettkampf am Dusch-Duell liefert oder mit eigener Muskelkraft das Schöpfrad antreibt – hier ist man aktiv, in der Natur, im Kontakt mit seiner Umwelt.

Die Öffnungszeiten, Preise und Informationen zur Anmeldung finden Interessierte im Internet unter www.erfahrungsfeld.nuernberg.de und in der Programmzeitung des Erfahrungsfelds.