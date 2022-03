Das dynamische Wachstum bei der Elektromobilität schlägt sich auch in einem deutlichen Zuwachs bei den registrierten privaten Ladepunkten nieder: Während deutschlandweit im vergangenen Jahr insgesamt 356.000 Elektroautos neu zugelassen wurden, zählte die N-Ergie in ihrem Netzgebiet 2021 etwa 4000 neu installierte nicht-öffentliche Ladepunkte, so N-Ergie in einer Pressemitteilung.

"Angetrieben von verschiedenen Förderprogrammen stieg die Zahl der registrierten privaten Ladestationen damit in ihrem Netzgebiet von rund 1.200 auf insgesamt rund 5200. Die N-Ergie Netz GmbH geht davon aus, dass es in ihrem Netzgebiet eine größere Anzahl an weiteren Wallboxen gibt", heißt es.

Schätzungen zufolge könnte die tatsächliche Zahl um bis zu 30 Prozent höher liegen – obwohl die Installation einer privaten Ladestation "in jedem Fall dem Netzbetreiber mitzuteilen ist". Der Hintergrund: Das Wissen, an welchen Stellen im Netz die Ladepunkte installiert werden, sei für Netzbetreiber entscheidend, um das Stromnetz "bedarfsorientiert fit für die Aufgaben der Zukunft zu machen".

Die N-Ergie bittet deshalb zu beachten, dass Wallboxen mit einer Leistung bis zu 12 Kilovoltampere (kVA) beim zuständigen Netzbetreiber angemeldet werden müssten. Stationen mit einer höheren Leistung müssten nach der Niederspannungsanschlussverordnung (NAV) sogar vor der Installation genehmigt werden. In der Regel übernehme dies die installierende Elektrofirma.

