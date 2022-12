Streit endet in Klinik: Nach dem Eishockey-Heimspiel des ERC Ingolstadt ist eine Auseinandersetzung ausgebrochen, bei dem ein Fan des Ingolstädter Clubs schwer verletzt wurde. Die Kriminalpolizei Ingolstadt konnte zwischenzeitlich einen dringend Tatverdächtigen ermitteln. Auch ein Fan des gegnerischen Teams aus Nürnberg spielt dabei wohl eine entscheidende Rolle.

Der Vorfall ereignete sich bereits am Freitag, 9. Dezember 2022; das Polizeipräsidium Mittelfranken machte ihn aber erst jetzt öffentlich. Aber was war genau passiert? Gegen 22 Uhr war das 27-jährige Opfer nach Zeugenangaben auf dem südlichen Parkplatz der Saturn Arena in Ingolstadt zunächst mit einem Unbekannten in einen verbalen Streit geraten. Aus diesem entwickelte sich jedoch eine körperliche Auseinandersetzung, bei der der 27-Jährige den bisherigen Erkenntnissen zufolge mit einer Stichwaffe angegriffen und verletzt wurde.

Eishockey-Spiel zwischen Nürnberg und Ingolstadt: Fan muss in Klinik

Der in Ingolstadt lebende Industriemechaniker wurde notärztlich versorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert, in dem er noch während der Nacht notoperiert werden musste. Derzeit befindet er sich in stabilem Zustand in intensivmedizinischer Behandlung, wie das Präsidium mitteilt.

Der Täter konnte zunächst flüchten, ohne erkannt zu werden. Im Rahmen der sofort gestarteten Fahndung wurde auch ein auf der Heimreise befindlicher Bus mit Anhängern der Gastmannschaft aus Nürnberg kontrolliert und die Personalien der Insassen gesammelt.

Die Beamten der Kriminalpolizei Ingolstadt konnten zwischenzeitlich einen dringend Tatverdächtigen ermitteln. Hierbei handelt es sich um einen 22-jährigen Mann aus Feucht, der der Fan-Gemeinschaft des gegnerischen Eishockeyclubs Nürnberg Ice Tigers angehöre.

Todesfall auf Gleisen: Gibt es einen Zusammenhang?

Zusätzlich ermittelt die Kriminalpolizei Schwabach derzeit zu einem tödlichen Personenunfall im Bahnverkehr vom Montag (12. Dezember): "Ein junger Mann befand sich in offenbar suizidaler Absicht auf den Gleisen und wurde von einem Zug überrollt", teilt das mittelfränkische Präsidium dazu mit. Mit hoher Wahrscheinlichkeit soll es sich bei dem Getöteten um den Tatverdächtigen handeln. Die Ermittlungen dauern aber weiter an.

Hinweis der Redaktion: Wir berichten für gewöhnlich nicht über Selbstmorde. Eine Ausnahme bilden Fälle von großem öffentlichen Interesse. Bei der Telefonseelsorge erreichst du unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 Hilfe in schwierigen, möglicherweise ausweglos erscheinenden Situationen. Innerhalb von Bayern kannst du dich alternativ unter der 0800-6553000 beim Netzwerk Krisendienste Bayern melden. Dort bekommst du rund um die Uhr qualifizierte Hilfe in psychischen Krisen und Notfällen. Unter www.frnd.de ("Freunde fürs Leben") findest du zudem weitere Informationen und Hilfsangebote.

